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Решение кризисов в семье: как работает московская служба медиации
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Решение кризисов в семье: как работает московская служба медиации

Иван Юминов

Город

Жители столицы могут обратиться за помощью к услугам профессионального медиативного сообщества, которое сможет оказать поддержку в трудных жизненных обстоятельствах.

— Почти в каждой семье случаются конфликтные ситуации или кризисы. Важно в такие моменты спокойно и взвешенно найти компромисс. Если самостоятельно решить спор не удается или конфликт затягивается, то семья может обратиться в службу медиации, где медиатор-посредник поможет разобраться в проблеме, — рассказал руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

На данный момент в Москве функционируют 11 окружных служб медиации, в которых работают более 200 специалистов. К ним можно анонимно обратиться за помощью при разрешении гражданских или семейных споров при участии медиатора — нейтрального посредника. Соглашение принимают все стороны конфликта, после чего оно утверждается нотариусом и принимается судом как мировое соглашение.

Основными причинами для обращения среди москвичей являются конфликты между детьми и родителями, а также бракоразводные процессы, приводит слова директора семейного центра САО Ирины Пономаревой официальный сайт мэра Москвы.

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семейные отношенияпомощь психологовДепартамент труда и социальной защиты населения города Москвы
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