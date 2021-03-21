Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской ветке метро восстановлено

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия, метро Савёловская Карта всех событий

Движение поездов восстановлено на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщается в Telegram-аккаунте столичного департамента транспорта.

Уточняется, что работа поездов вводится в график.

Напомним, из-за человека на пути было приостановлено движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро от станции «Савеловская» до станции «Владыкино».

Ранее в столичном метро был замечен человек, который в форме бойца Красной армии прогуливался по рельсам.

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