Московский транспорт станет темой онлайн-лекции «Университетской субботы»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Для школьников, студентов и их родителей в Российском университете транспорта 27 марта пройдет в онлайн-формате «Университетская суббота» на тему «Московский транспортный узел. Реальность и перспективы». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента образования и науки в пятницу, 26 марта.

Мероприятие начнется в 11:00. Акцент будет сделан на истории развития городского транспорта, а также на будущем развитии московского метро. Участники смогут вместе с лектором сравнить показатели МЦК и МЦД, а также узнать об инновациях на службе транспорта. В конце каждый сможет принять участие в викторине. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ведомства.

Ранее сообщалось о проведении Дня птиц в Зоологическом музее МГУ.

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