Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Лавров назвал сроки возвращения посла России Антонова в США
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Лавров назвал сроки возвращения посла России Антонова в США

Иван Юминов

Внешняя политика

Срок возвращения посла России Анатолия Антонова в Вашингтон будет определен президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в четверг, 1 апреля.

Антонов проводит в Москве консультации в МИД, кроме того, он провел ряд встреч с членами комитетов Совета Федерации и Государственной думы, а также с сотрудниками администрации президента, приводит слова Лаврова РИА Новости.

Ранее стало известно о резких высказываниях президента США Джо Байдена в адрес Путина. В частности, он заявил, что Россия должна «заплатить» за якобы вмешательство в американские выборы.

Читайте также: Джо Байден пригласил Владимира Путина и Си Цзиньпина к участию в переговорах по климату

Сергей ЛавровАнатолий АнтоновВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Модные мальчики в ситцевых платьях

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Все мнения
О проекте
Читайте нас в