Лавров назвал сроки возвращения посла России Антонова в США

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Срок возвращения посла России Анатолия Антонова в Вашингтон будет определен президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в четверг, 1 апреля.

Антонов проводит в Москве консультации в МИД, кроме того, он провел ряд встреч с членами комитетов Совета Федерации и Государственной думы, а также с сотрудниками администрации президента, приводит слова Лаврова РИА Новости.

Ранее стало известно о резких высказываниях президента США Джо Байдена в адрес Путина. В частности, он заявил, что Россия должна «заплатить» за якобы вмешательство в американские выборы.

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