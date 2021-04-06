Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мосгорнаследие приостановило незаконные работы в столичной усадьбе XIX века
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Мосгорнаследие приостановило незаконные работы в столичной усадьбе XIX века

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, улица Большая Ордынка, 14с20 Карта всех событий

Незаконные работы в усадебном доме XIX века в центре Москвы приостановлены. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Сообщается, что собственник усадебного дома XIX века на улице Большой Ордынке, дом 14, строение 20, получил предписание о приостановке ремонтных работ. Это связано с тем, что владелец здания, которое обладает статусом культурного наследия регионального значения, не получил официального разрешения на проведение ремонта от Мосгорнаследия.

— Усадебный дом на улице Большой Ордынке играет важную роль для исторического облика района. Нам стало известно, что правообладатель начал работы в памятнике самовольно, без разрешения Мосгорнаследия. Это недопустимо, поскольку такой ремонт может серьезно исказить исторический облик старинного здания, — приводит слова Емельянова агентство городских новостей «Москва».

Также глава Мосгорнаследия уточнил, что собственник проводил работы по стяжке полов, штукатурке стен, монтажу окон и другие ремонтные мероприятия. Теперь владельцу здания предстоит устранить негативные последствия несогласованного ремонта.

Читайте также: Московскую консерваторию закончат реконструировать в 2021 году

объект культурного наследияДепартамент культурного наследия города Москвыруководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

19 лет за стрельбу в метро: вынесен приговор полицейскому-убийце

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Все мнения
О проекте
Читайте нас в