Мосгорнаследие приостановило незаконные работы в столичной усадьбе XIX века

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, улица Большая Ордынка, 14с20 Карта всех событий

Незаконные работы в усадебном доме XIX века в центре Москвы приостановлены. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Сообщается, что собственник усадебного дома XIX века на улице Большой Ордынке, дом 14, строение 20, получил предписание о приостановке ремонтных работ. Это связано с тем, что владелец здания, которое обладает статусом культурного наследия регионального значения, не получил официального разрешения на проведение ремонта от Мосгорнаследия.

— Усадебный дом на улице Большой Ордынке играет важную роль для исторического облика района. Нам стало известно, что правообладатель начал работы в памятнике самовольно, без разрешения Мосгорнаследия. Это недопустимо, поскольку такой ремонт может серьезно исказить исторический облик старинного здания, — приводит слова Емельянова агентство городских новостей «Москва».

Также глава Мосгорнаследия уточнил, что собственник проводил работы по стяжке полов, штукатурке стен, монтажу окон и другие ремонтные мероприятия. Теперь владельцу здания предстоит устранить негативные последствия несогласованного ремонта.

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