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Роспотребнадзор предупредил о пробуждении клещей
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Роспотребнадзор предупредил о пробуждении клещей

Никита Абрамов

Здоровье

В московском регионе сложилась благоприятная погода для пробуждения клещей. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщил завлабораторией природно-очаговых инфекций ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов.

— Исходя из теории, они должны были начать вести активную жизнь. Это происходит, когда среднедневная температура равняется семи градусам. Сейчас как раз так и есть в Московской области. Отчасти это совпадает, когда полностью растаивает снег в лесу, — подчеркнул Платонов.

В Роспотребнадзоре посоветовали снимать с себя клещей самостоятельно при условии, что рядом нет медпункта. Платонов отметил, что при быстром снятии насекомого риск передачи инфекции уменьшается. После этого его следует посадить в баночку и отнести на анализ. Чем быстрее будут предприняты необходимые меры, тем легче может пройти лечение в случае заражения от клеща, пишет «Говорит Москва».

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Роспотребнадзоринфекцииклещ
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