Движение в сторону Москвы от станции Красногорская возобновлено на МЦД-2

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Красногорская Карта всех событий

Движение в направлении Москвы на МЦД-2 от станции Красногорская возобновлено. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в понедельник, 26 апреля.

— Возобновлено движение в сторону Москвы от станции Красногорская, остановившийся поезд продолжил движение. В расписание будут внесены точечные корректировки для ввода в график, — рассказали в организации.

Ранее сообщалось о том, что ЦППК вместе с МЖД пытаются вернуть движение в график после остановки одного из поездов.

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