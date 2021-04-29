Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные врачи вылечили еще 1954 пациента с COVID-19 за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 29 апреля.

Всего от коронавируса в Москве за время пандемии вылечились 989 411 горожан.

За последние 24 часа госпитализировано 1003 человека, скончались — 56.

Фото: Оперштаб

Москва продолжает лидировать по количеству новых пациентов с коронавирусом. В столице за сутки выявили 3215 новых случаев COVID-19. На втором месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировали 726 новых пациентов. На третьем месте — Московская область, где выявили 632 случая коронавируса.

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