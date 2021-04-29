Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичные хирурги впервые провели операцию «русский кондуит» на сердце ребенка
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные хирурги впервые провели операцию «русский кондуит» на сердце ребенка

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Трубецкая улица, 8с2 Карта всех событий

Врачи Сеченовского университета прооперировали ребенка с пороком сердца, не установив ему механический протез, который ограничил бы активность пациента в дальнейшей жизни. Об этом рассказал заведующий кафедрой факультетской хирургии № 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Роман Комаров.

По его словам, при установке протеза больные должны всю жизнь принимать специальные препараты и вести неактивный образ жизни.

В больницу поступил 14-летний мальчик с аортальным пороком и широким фиброзным кольцом. По стандарту ребенку должны были поставить протезы, но врачи решили провести операцию «русский кондуит» — без установки механизма.

— Мы пошли другим путем и сделали операцию «русский кондуит», которая была запатентована нами и успешно применяется у взрослых. В протез восходящего отдела аорты мы вшили лепестки клапана из перикарда, эта конструкция вшивается в левый желудочек. Пожалуй, это был первый ребенок, который перенес такую операцию в нашей стране, — подчеркнул Комаров.

Он добавил, что проведенная операция позволит мальчику жить без ограничений, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что прибор для экстренной медицины разработали в технополисе «Москва».

Читайте также: Столичные врачи вылечили еще 1954 пациента с COVID-19 за сутки

врачдетиоперация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Аленушка да Иванушка — самые близкие люди на свете

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Все мнения
О проекте