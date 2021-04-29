Столичные хирурги впервые провели операцию «русский кондуит» на сердце ребенка

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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Врачи Сеченовского университета прооперировали ребенка с пороком сердца, не установив ему механический протез, который ограничил бы активность пациента в дальнейшей жизни. Об этом рассказал заведующий кафедрой факультетской хирургии № 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Роман Комаров.

По его словам, при установке протеза больные должны всю жизнь принимать специальные препараты и вести неактивный образ жизни.

В больницу поступил 14-летний мальчик с аортальным пороком и широким фиброзным кольцом. По стандарту ребенку должны были поставить протезы, но врачи решили провести операцию «русский кондуит» — без установки механизма.

— Мы пошли другим путем и сделали операцию «русский кондуит», которая была запатентована нами и успешно применяется у взрослых. В протез восходящего отдела аорты мы вшили лепестки клапана из перикарда, эта конструкция вшивается в левый желудочек. Пожалуй, это был первый ребенок, который перенес такую операцию в нашей стране, — подчеркнул Комаров.

Он добавил, что проведенная операция позволит мальчику жить без ограничений, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что прибор для экстренной медицины разработали в технополисе «Москва».

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