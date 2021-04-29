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Гейзер забил на территории газораспределительной станции в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Гейзер забил на территории газораспределительной станции в Москве

Рафаэль Залян

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Северный административный округ, Молжаниновский район Карта всех событий

В Молжаниновском районе Москвы забил гейзер на территории газораспределительной станции. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе администрации подмосковных Химок в четверг, 29 апреля.

Ранее в СМИ сообщалось, что жители Химок стали очевидцами струящегося из-под земли столба воды. Однако в пресс-службе города данную информацию опровергли.

— Да, к нам поступала такая жалоба, мы ее зарегистрировали. Но сам инцидент произошел в Молжаниновском районе Москвы, а не в Химках, — уточнили в пресс-службе.

В администрации города также добавили, что местные службы уже устранили проблему.

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