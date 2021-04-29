Павильон задымился на северо-востоке Москвы из-за короткого замыкания
Задымление произошло в одном из павильонов на северо-востоке столицы. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Пожарные выехали на проспект Мира, 119в. Источник уточнил, что посетителей павильона эвакуировали. Это 20 человек. Задымление произошло в помещении кухни.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по столице сообщили, что в павильоне «Потребительская кооперация» на ВДНХ произошло короткое замыкание без последующего возгорания. В здании расположено кафе с банкетным залом.
Ранее «ВМ» сообщала, что гейзер забил на территории газораспределительной станции в Москве.
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