Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Павильон задымился на северо-востоке Москвы из-за короткого замыкания
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Павильон задымился на северо-востоке Москвы из-за короткого замыкания

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, проспект Мира, 119В Карта всех событий

Задымление произошло в одном из павильонов на северо-востоке столицы. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожарные выехали на проспект Мира, 119в. Источник уточнил, что посетителей павильона эвакуировали. Это 20 человек. Задымление произошло в помещении кухни.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по столице сообщили, что в павильоне «Потребительская кооперация» на ВДНХ произошло короткое замыкание без последующего возгорания. В здании расположено кафе с банкетным залом.

Ранее «ВМ» сообщала, что гейзер забил на территории газораспределительной станции в Москве.

Читайте также: Грунт провалился в центре Москвы

пожарные бригадывозгораниепожар
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Все мнения
О проекте