Павильон задымился на северо-востоке Москвы из-за короткого замыкания

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Россия, Москва, проспект Мира, 119В Карта всех событий

Задымление произошло в одном из павильонов на северо-востоке столицы. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожарные выехали на проспект Мира, 119в. Источник уточнил, что посетителей павильона эвакуировали. Это 20 человек. Задымление произошло в помещении кухни.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по столице сообщили, что в павильоне «Потребительская кооперация» на ВДНХ произошло короткое замыкание без последующего возгорания. В здании расположено кафе с банкетным залом.

Ранее «ВМ» сообщала, что гейзер забил на территории газораспределительной станции в Москве.

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