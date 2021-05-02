Автомобиль столкнулся с поездом на Ярославском направлении МЖД

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Россия, Ярославское направление Московской железной дороги, платформа 81 километр Карта всех событий

Автомобиль столкнулся с поездом на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе организации в воскресенье, 2 мая.

— Сегодня в 19:24 на перегоне 81-й километр — Сергиев Посад Ярославского направления Московской железной дороги водитель легкового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на пути и совершил столкновение с приближающимся грузовым поездом, — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, локомотивная бригада и водитель не пострадали. В результате столкновения задерживается один поезд, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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