Российские телебашни подсветят в знак поддержки «Бессмертного полка»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российские телебашни включат праздничную подсветку в знак поддержки акции «Бессмертный полк» в понедельник, 3 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

— На телебашнях с динамической подсветкой, которая позволяет выводить на тело башни надписи и изображения, появятся цвета Георгиевской ленты и надпись: «Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто», — рассказали в РТРС.

Подсветку включат на башнях в Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Челябинске, Москве и в других городах, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате. По словам организаторов движения, «Полк» — история живой семейной памяти, а не только «массовое мероприятие».

Все желающие смогут разместить истории о солдатах и тружениках тыла в социальных сетях с 7 по 9 мая с хештегом #СтройБессмертногоПолка. Они, как отмечается, попадут в ленту праздничной трансляции на сайте организации.

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