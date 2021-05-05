Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1785 пациентов за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1785 пациентов за последние сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба в среду, 5 мая.

Всего с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 999 742 человек. За сутки в столице госпитализировали 1027 пациентов с коронавирусом, скончались 56 человек.

Фото: Оперштаб

Москва продолжает лидировать по количеству новых пациентов с коронавирусом. В столице за сутки выявили 2432 новых случая COVID-19. На втором месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировали 711 новых пациентов. На третьем месте — Московская область, где выявили 601 случай коронавируса.

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