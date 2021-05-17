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Музей архитектуры имени Щусева открывает сезон пешеходных экскурсий
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей архитектуры имени Щусева открывает сезон пешеходных экскурсий

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева 20 мая открывает сезон пешеходных экскурсий.

Старт летней программе даст экскурсия «Архитектурные стили Москвы». Ее участникам предстоит узнать, что такое архитектурный стиль, какие архитектурные стили можно встретить в Москве, каким образом назначение здания влияет на его архитектурный облик, какие новые типы зданий появились в конце XIX века.

Во вторник, 25 мая, жители и гости города приглашаются на экскурсию «Московский архитектор Федор Шехтель». На прогулке участники увидят два собственных особняка Федора Шехтеля, особняк Зинаиды Морозовой, доходный дом архитектора Нирнзее и усадьбу Тарасовых — раннюю работу Ивана Жолтовского.

В расписании первого летнего месяца значатся три экскурсии: «Пять веков Девичьего поля», которая пройдет 3 июня, премьера «Ампир и его отражения в переулках Арбата» (8 июня) и премьера «Архитектурные истории Поварской» (18 июня).

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

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