Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Акцию «Ночь в музее» в Москве посетили почти 170 тысяч человек
Фото: Анна Быкова

Акцию «Ночь в музее» в Москве посетили почти 170 тысяч человек

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Более 165 тысяч человек посетили ежегодную акцию «Ночь в музее» в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте культуры во вторник, 18 мая.

— Всего в рамках акции в учреждениях, подведомственных департаменту, прошло более 400 офлайн-мероприятий, в которых приняли участие около 25 тысяч человек, а количество посетителей учреждений всего составило более 165 тысяч человек. Онлайн-мероприятия и трансляции мероприятий акции набрали более 290 тысяч просмотров в день проведения акции, — рассказали в ведомстве.

Наибольшей популярностью пользовался музей-заповедник «Царицыно»: его посетили более 18 тысяч человек, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что выставка «Отцы и дети» откроется в Дарвиновском музее.

Читайте также: Третьяковская галерея отметит 165-летие

акцияДепартамент культуры города Москвымузеи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Плохой боевик — идеальное пособие для убийц и насильников

Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Все мнения
О проекте