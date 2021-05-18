Акцию «Ночь в музее» в Москве посетили почти 170 тысяч человек

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Более 165 тысяч человек посетили ежегодную акцию «Ночь в музее» в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте культуры во вторник, 18 мая.

— Всего в рамках акции в учреждениях, подведомственных департаменту, прошло более 400 офлайн-мероприятий, в которых приняли участие около 25 тысяч человек, а количество посетителей учреждений всего составило более 165 тысяч человек. Онлайн-мероприятия и трансляции мероприятий акции набрали более 290 тысяч просмотров в день проведения акции, — рассказали в ведомстве.

Наибольшей популярностью пользовался музей-заповедник «Царицыно»: его посетили более 18 тысяч человек, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что выставка «Отцы и дети» откроется в Дарвиновском музее.

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