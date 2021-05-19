Музыкальный фестиваль Гластонбери проведут в сентябре в ограниченном формате

Фото: Агентство городских новостей Москва

Британский музыкальный фестиваль Гластонбери пройдет в сентябре 2021 года в ограниченном формате из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал глава лицензионного департамента совета неметропольного района Мендип Сэм Фрипп.

В 2021 году организаторы фестиваля получили лицензию на проведение мероприятия в течение двух, а не пяти дней.

— Мы надеемся, что мероприятие будет успешным, несмотря на ситуацию с коронавирусом, и с нетерпением ждем всех любителей музыки в нашем уголке в графстве Сомерсет этой осенью, — подчеркнул Сэм Фрипп.

Напомним, в 2020 году мероприятие отменили. Провести юбилейный 50-й фестиваль в 2021 году разрешили, однако посетить его смогут не более 49 999 человек. Кроме того, на месте проведения концертов запретят кемпинг, сообщает телеканал Sky News.

Фестиваль Гластонбери впервые прошел в 1970 году, получив репутацию «британского Вудстока».

Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль «Посольские дары» состоится в Музеях Московского Кремля.

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