Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музыкальный фестиваль Гластонбери проведут в сентябре в ограниченном формате
Фото: Агентство городских новостей Москва

Музыкальный фестиваль Гластонбери проведут в сентябре в ограниченном формате

Анастасия Волоснова

Музыка

Британский музыкальный фестиваль Гластонбери пройдет в сентябре 2021 года в ограниченном формате из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал глава лицензионного департамента совета неметропольного района Мендип Сэм Фрипп.

В 2021 году организаторы фестиваля получили лицензию на проведение мероприятия в течение двух, а не пяти дней.

— Мы надеемся, что мероприятие будет успешным, несмотря на ситуацию с коронавирусом, и с нетерпением ждем всех любителей музыки в нашем уголке в графстве Сомерсет этой осенью, — подчеркнул Сэм Фрипп.

Напомним, в 2020 году мероприятие отменили. Провести юбилейный 50-й фестиваль в 2021 году разрешили, однако посетить его смогут не более 49 999 человек. Кроме того, на месте проведения концертов запретят кемпинг, сообщает телеканал Sky News.

Фестиваль Гластонбери впервые прошел в 1970 году, получив репутацию «британского Вудстока».

Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль «Посольские дары» состоится в Музеях Московского Кремля.

Читайте также: Фестиваль Vivarte в Третьяковской галерее объединит музыку и живопись

мероприятияразвлечениефестиваль
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Галина Морозова
Галина Морозова

Где погулять: пять критериев, отличающих обычный парк от лесопарка

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Пора на море: как сэкономить на летнем отдыхе

Все мнения
О проекте