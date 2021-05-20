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Эзотерики объяснили, почему в доме часто ломаются вещи
Фото: Pexels

Эзотерики объяснили, почему в доме часто ломаются вещи

Евгения Владимирова

Общество

Эзотерики объяснили, с чем могут быть связаны частые поломки вещей в квартире. По их словам, причинами могут стать скопление негативной энергии, чрезмерная забота о материальном богатстве или даже проделки домового.

Отмечается, что бьющиеся тарелки и перегорающие лампочки могут свидетельствовать о наличии в доме скопления негативной энергии. Еще одной причиной может быть соседство с человеком — энергетическим вампиром. Для того чтобы справиться с разрухой, необходимо разобрать скопившиеся вещи, выбросить их или раздать лишнее. После этого следует зажечь церковную свечу и пронести по всем комнатам. Те места, в которых горящая свеча коптит и потрескивает, показывают скопление негатива. Возможно, повторять эту процедуру придется несколько раз, пока свеча не начнет светить ровно, пояснили специалисты.

Кроме того, уточняется, что поломки и исчезновение вещей случаются в домах тех, кто слишком обеспокоен материальной стороной жизни. Люди, которые не заботятся о своей совести и не развиваются духовно, всегда будут видеть хаос в своем жилище. Чтобы исправить ситуацию, нужно осознать наличие такой проблемы. Священники посоветовали в этом случае сходить в церковь на исповедь. Откровенный разговор со священником и его советы помогут вернуть покой в сердце и порядок в квартире.

При этом народные поверья утверждают, что пропажа вещей — проделки домового. Стоит членам семьи поссориться и нарушить его спокойствие, как в доме тут же что-то выходит из строя: ломаются дверные ручки, исчезают вещи и барахлит техника. Чтобы задобрить домашнего духа, нужно заботиться о чистоте жилища, бережно относиться к вещам и жить с близкими в мире. Уточняется, что домовой, который доволен своими соседями, может даже помогать им в решении бытовых проблем.

Психологи тоже посоветовали обратить внимание на поломки в доме. Возможно, это говорит о том, что настала пора для внутренних и внешних перемен. Умение избавляться от ненужных вещей и сохранять позитивный настрой поможет наладить быт, пишет издание «Клубер».

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