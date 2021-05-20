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Жителям Подмосковья напомнили, какие документы нужны для управления квадроциклом
Фото: pixabay.com

Жителям Подмосковья напомнили, какие документы нужны для управления квадроциклом

Елена Фролова

Транспорт

Любители езды на квадроциклах начали появляться на улице с наступлением теплой погоды. Однако для управления данным транспортным средством нужно иметь водительские права. Об этом напомнили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) по Московской области. В ведомстве также подчеркнули, что нарушение правил дорожного движения (ПДД) часто плохо заканчивается.

Квадроцикл считается транспортным средством наряду с автомобилем и мотоциклом. Поэтому управлять им нужно только с соблюдением ПДД, а соответственно, иметь на руках водительские права.

— К движению квадроциклов предъявляются такие же требования правил дорожного движения, как и к другим транспортным средствам, которые были допущены к передвижению по дорогам общего пользования, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Водитель, который управляет квадроциклом, должен иметь удостоверение тракториста-машиниста. Его выдают в подразделениях Гостехнадзора, отмечает телеканал 360. За управление данным транспортным средством без указанного документа, а также в случае нарушения правил дорожного движения водителю грозит ответственность.

По информации регионального МВД, наказание за подобные правонарушения назначаются на общих основаниях.

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МВДквадроциклводительские права
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