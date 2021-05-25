СМИ: Air France приостановила полеты над Белоруссией

Фото: pixabay/Fuzz

Французская авиакомпания Air France приостановила полеты в воздушном пространстве над Белоруссией после случившегося с самолетом Ryanair. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на заявление авиакомпании во вторник, 25 мая.

По данным агентства, компания приостанавливает полеты бортов до дальнейшего уведомления на фоне решений Европейского совета.

— У тех, кто находится на маршруте, полетный план будет изменен, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Франция приостановила разрешение на полеты бортов «Белавиа».

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии. МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в СИЗО № 1, жалоб на здоровье от него не поступало. Позднее появилось видео, на котором экс-редактор Telegram-канала Nexta заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

Читайте также: Страны ЕС запретят полеты белорусских самолетов в своем пространстве