Украина приостановит авиасообщение с Белоруссией с 26 мая

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Украина прекращает авиационное сообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая. Об этом рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Правительство Украины уже поручило Госавиаслужбе и Мининфраструктуры принять необходимые для этого меры. Кроме того, Госпогранслужбе необходимо прекратить таможенное оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или на ее территорию.

— Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации, — написал Денис Шмыгаль.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала истерикой реакцию Запада на инцидент с самолетом в Минске.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее информация о минировании не подтвердилась.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна».

МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в СИЗО № 1, жалоб на здоровье от него не поступало. Позднее появилось видео, на котором экс-редактор Telegram-канала Nexta заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.

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