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Чат-бот по семейной психологии появится в России
Фото: freepik.com

Чат-бот по семейной психологии появится в России

Татьяна Плотникова

Технологии

Разработчики из Республики Татарстан создают чат-бот, который будет давать рекомендации по сохранению семьи и налаживанию взаимоотношений. Об этом рассказали в пресс-службе «Платформы национальной технологической инициативы (НТИ)».

Сервис должен помочь парам, которые не решаются или не имеют возможности обратиться к семейному психологу. Программа будет задавать пользователям вопросы и на основе их ответов давать советы по семейной психологии.

Разработчики формируют базу вопросов и ответов совместно со специалистами-психологами. Ожидается, что тестирование сервиса начнется летом, при этом искусственный интеллект будет обучаться на примерах реальных историй людей.

Сервис будет бесплатным. Предполагается, что к июню 2022 года чат-бот проведет не менее миллиона диалогов, сообщает RT.

Ранее психолог дал советы, как правильно решать семейные конфликты.

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