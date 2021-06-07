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Появилось видео аварии на Кутузовском проспекте
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Появилось видео аварии на Кутузовском проспекте

Полина Долганова

Происшествия
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Появилось видео аварии на Кутузовском проспекте. Запись с камер дорожного видеонаблюдения в понедельник, 7 июня, опубликовала пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

В результате аварии пострадал один человек.

Напомним, ранее «ВМ» писала, что на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля, включая машину службы такси. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В ведомстве уточнили, что из-за аварии движение ограничили по двум полосам магистрали из пяти.

Изначально сообщалось, что в аварии пострадали три человека, однако позже выяснилось, что ранен был один.

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