СК возбудил уголовное дело после смерти ребенка в акватории Москвы-реки
Следственный комитет возбудил уголовное по факту смертельного травмирования ребенка в акватории Москвы-реки. Об этом в воскресенье, 13 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».
— Следствием установлено, что сегодня (13 июня — прим. «ВМ»), примерно в 11:55, в ходе плавания маломерного судна в акватории Москвы-реки, в районе 67-го км МКАД, в результате качки катера за борт выпал малолетний мальчик 2015 года рождения, получивший травмы винтом судна. Несмотря на произведенные реанимационные мероприятия, ребенка спасти не удалось, — рассказала Иванова.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование дела продолжается.
Ранее «ВМ» писала, что проверку по данному делу начала столичная прокуратура.
Читайте также: СК начал проверку по факту смерти спортсмена во время соревнований в Бронницах