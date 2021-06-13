СК возбудил уголовное дело после смерти ребенка в акватории Москвы-реки

Фото: СК РФ

Россия, Москва, МКАД, 67-й километр Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное по факту смертельного травмирования ребенка в акватории Москвы-реки. Об этом в воскресенье, 13 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

— Следствием установлено, что сегодня (13 июня — прим. «ВМ»), примерно в 11:55, в ходе плавания маломерного судна в акватории Москвы-реки, в районе 67-го км МКАД, в результате качки катера за борт выпал малолетний мальчик 2015 года рождения, получивший травмы винтом судна. Несмотря на произведенные реанимационные мероприятия, ребенка спасти не удалось, — рассказала Иванова.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование дела продолжается.

Ранее «ВМ» писала, что проверку по данному делу начала столичная прокуратура.

Читайте также: СК начал проверку по факту смерти спортсмена во время соревнований в Бронницах