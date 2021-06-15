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Летние кинозалы «Москино» приостановили показы до 20 июня
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Летние кинозалы «Москино» приостановили показы до 20 июня

Юлия Павлушова

Город

Летние залы сети кинотеатров «Москино» приостанавливают работу в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом во вторник, 15 июня, сообщила администрация учреждения.

Проведение летних показов отменили до 20 июня согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина. Деньги за приобретенные билеты покупателям вернут на карты в течение 15 дней, отметили в «Москино».

Ранее Минобрнауки призвало вузы Москвы перейти на удаленку.

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