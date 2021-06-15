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Москвичи стали чаще покупать вторичное жилье в 2021 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москвичи стали чаще покупать вторичное жилье в 2021 году

Юлия Павлушова

Город

За пять месяцев число переходов прав на вторичном рынке жилья столицы увеличилось в полтора раза. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По данным ведомства, в мае нынешнего года зарегистрировано 13 084 перехода прав на основании договоров купли-продажи жилья — это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Кроме того, за период с января по май 2021 года зарегистрировано 65 433 перехода прав на вторичном рынке недвижимости в Москве. Это превысило прошлогодние показатели на 51 процент.

— По сравнению с апрелем в мае нами зарегистрировано почти на 25 процентов меньше сделок на вторичке, что объясняется большим количеством праздничных дней. Например, так было в прошлом и в позапрошлом годах, в среднем число регистраций сокращается на четверть, — добавил Игорь Майданов.

Ранее сообщалось, что два дома по реновации введут в Троицке до конца 2021 года.

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