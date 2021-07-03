Музей-усадьба «Останкино» приглашает на выставку «Рифмы стилей»

Фото: ostankino-museum.ru

Выставка «Рифмы стилей» пройдет в усадьбе-музее «Останкино». Она посвящена интерьерам эпохи историзма — периода, связанного с вольным стилистическим прочтением и компоновкой, а также яркими подражаниями, результатом которых становилось сложносочиненное и подчас причудливое, но от этого еще более занимательное убранство жилых помещений. Двери выставки открыты для всех желающих в Государственном музее-усадьбе «Остафьево» в период с 7 июля по 19 сентября 2021 года.

Фото: Сайт музея-усадьбы «Останкино» / ostankino-museum.ru

— Во второй половине XIX века романтическое подражание и создание художественных образов сменится желанием «археологического» знания и точного подражания, диктуя более строгие рамки. Это явление получило название «Историзм» или «Ретроспективизм», — сообщает пресс-служба усадьбы-музея.

Основу выставки составили литографии, издававшиеся в 1850–1870-е годы в Париже.

— В это время во Франции активно выпускаются специализированные увражи с предметами обстановки и элементов декора, а также изображениями уже «собранных» интерьеров в стиле той или иной конкретной исторической эпохи, — отмечают в пресс-службе.

Интерьеры выставки помогут погрузиться в то время, когда творили признанные русские классики — П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь и другие. Именно в обстановке, представленной на экспозиции, рождались произведения, сделавшие XIX век «золотым» в истории отечественной литературы.

Фото: ostankino-museum.ru

Помимо произведений графики и предметов декоративно-прикладного искусства, на выставке представлена мебель того времени из Остафьевской коллекции. В окружении такого интерьера посетители смогут почувствовать себя в XIX веке.

Ранее сообщалось, что выставка «Мандрагора» открылась в Музее Чайковского. Она посвящена неизданной опере композитора и пройдет до 31 января 2022 года.