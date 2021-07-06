Более двух тысяч компаний в Москве отчитались о вакцинации 60 процентов персонала

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Около 2,5 тысячи компаний в Москве отправили сведения о вакцинации от коронавируса 60 процентов персонала. Об этом сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин во вторник, 6 июля.

— Около 2,5 тысячи московских компаний направили на mos.ru сведения о вакцинации против нового коронавируса 60 процентов персонала, — приводит слова руководителя ведомства РИА Новости.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня для посещения организаций общественного питания в Москве потребуется QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.