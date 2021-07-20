Появились подробности аварии в Солнцеве, в которой пострадали пять человек

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, поселение Внуковское, улица Лётчика Ульянина Карта всех событий

Стали известны подробности ДТП в Солнцеве, в котором пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, водитель такси пропустил поворот и осуществлял движение задним ходом. В этот момент в него врезался автомобиль «Нива».

— В результате происшествия пострадали водители обоих транспортных средств, а также один пассажир такси. Водитель отечественной легковушки был госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными переломами, — говорится в сообщении.

Видео: Очевидец

В пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ) сообщили о пяти пострадавших.

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На прошлой неделе в Солнцеве произошло резонансное ДТП. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе около дома 2 на улице Авиаторов. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя студентка факультета журналистики РАНХиГС Валерия Башкирова.

В ночь с 16 на 17 июля умер ребенок, которому было пять лет, 17 июля скончался трехлетний малыш. Мальчиков похоронят в деревне Коротово Череповецкого района.

В воскресенье, 18 июля, столичная прокуратура потребовала от полиции, чтобы девушке предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и представили суду ходатайство об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Девятимесячную малышку 19 июля выписали из больницы. Вечером того же дня стало известно, что виновнице ДТП в Солнцеве предъявили обвинение и потребовали изменить меру пресечения на СИЗО. Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил Башкирову под стражу до 16 сентября.