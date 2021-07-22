Компании Москвы прошли в финал российско-китайского конкурса инноваций

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Китае прошел первый полуфинал по двум из шести направлений технологического конкурса «Московский инновационный кластер-Чжунгуаньцунь», жюри отметили четыре столичные компании. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

По ее словам, всего на участие в конкурсе поступило свыше 700 заявок, среди которых 351 подали российские компании.

— Полуфиналистами стали 60 проектов, а в финал пройдут всего 12. Лучшие команды из нашей страны на последнем этапе примут участие в программе развития для освоения китайского рынка и продвижения своего продукта на международной арене, — пояснила Наталья Сергунина.

Российские компании отличились в треках «Индустрия 4.0» и «Программное обеспечение». За призовые места фирмы получили от 286 тысяч рублей до более одного миллиона рублей.

Полуфинал, в котором определят победителей треков «Аппаратное обеспечение» и «Новые источники энергии и новые материалы», пройдет 22 и 23 июля. При этом 3 и 4 августа состоится полуфинал по направлениям «Медицина и здравоохранение» и «Спорт, туризм и креативные индустрии».

Финалистов объявят в сентябре на Форуме ZGC 2021 в Китае, а итоги конкурса специалисты будут подводить на форуме «Открытые инновации 2021», который пройдет в октябре в Москве.

Наталья Сергунина также заявила, что московские предприниматели смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг. Кроме того, она рассказала о программе льготной рекламы для предпринимателей Москвы и анонсировала новую обучающую программу проекта «Бизнес-уик-энд».