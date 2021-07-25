Украина назвала главную проблему из-за «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Главной проблемой для Украины после того, как «Северный поток — 2» запустят, станет обеспечение энергетической безопасности. Об этом сообщил руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

— Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам как государству и военную безопасность, — заявил Макогон в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что сохраняющийся через Украину транзит газа «связывает руки» РФ. Глава компании также раскритиковал соглашение между Германией и США относительно «Северного потока — 2».

— Тот документ, который я видел, — это больше декларация. Я не увидел там никаких предохранителей для того, что транзит останется. Мы не считаем, что это соглашение, — заключил Макогон, подчеркнув, что Украина не была «стороной этих переговоров».

За соглашение по проекту российского газопровода «Северный поток — 2» подвергся критике в США президент Джо Байден. Журналист Марк Тиссен выразил мнение, что американский лидер заслуживает импичмента.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.