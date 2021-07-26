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Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав на полтора года

Илья Ашуров

Происшествия
Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав на полтора года
Гасанова лишили прав на три месяца / Фото: instagram.com/gusein.gasanov

Никольский суд лишил блогера Гусейна Гасанова водительского удостоверения на полтора года за отказ от медицинского освидетельствования. Об этом в понедельник, 26 июля, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Гасанов Гусейн Саттар оглы признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» — прим. «ВМ»), и назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок один год шесть месяцев, — сказал представитель суда.

7 июля этого года автомобиль Гасанова марки Lamborghini Urus был остановлен сотрудниками ГИБДД в 4-м Сетуньском проезде у дома 20. На просьбу правоохранителей пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения тот ответил отказом.

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