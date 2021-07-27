Польша заявила о «спасении Европы» от «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил о «спасении Европы» от проекта «Северный поток — 2». Он рассказал, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода.

— Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза, — сказал чиновник в эфире «Польского Радио», передает РИА Новости.

Польша и Украина намерены продолжить противостоять реализации «Северного потока — 2». Депутат сейма Яцек Протас на прошлой неделе назвал договоренности Соединенных Штатов и Германии по газопроводу провалом польской дипломатии, а депутат правящей партии «Право и справедливость» Катажина Суйка обвинила ЕС и ФРГ в двуличности по отношению к Польше. Ситуацию с газопроводом она сравнила с началом Второй мировой войны, отметив, что в настоящее время Варшава не может рассчитывать на союзников, как и в 1939 году.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.