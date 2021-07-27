Эксперт объяснила, как распознавать просроченные товары в магазинах

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Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова рассказала, как распознавать товары с истекшим сроком годности.

Она сообщила, что в магазинах часто переклеивают этикетки на просроченных товарах, что является нарушением Федерального закона о защите прав потребителей и технического регламента о маркировке пищевой продукции. Например, мясная и сырная нарезка должна быть распродана в течение 12 часов, а при маркировке кондитерских изделий необходимо указывать не только дату, но и время выработки. Но продавцы зачастую переклеивают этикетки с указанием нового срока годности, чтобы не нести убытки.

Мясникова порекомендовала россиянам просить продавца нарезать выбранную колбасу или сыр непосредственно при покупке. Лучше не выбирать лежащую на прилавке продукцию, так как неизвестно, сколько она там находится.

Эксперт отметила, что если на упаковке наклеены две этикетки, то значит, что продавец пытается продать просроченный товар. Также иногда в магазине перебивают дату фасовки и срок годности, который нанесен производителем. Поэтому при выборе продуктов необходимо обращать внимание на маркировку и при сомнениях обращаться в администрацию магазина и Роспотребнадзор.

Кроме того, специалист указала на то, что иногда магазины продают продукты с истекшим сроком годности по сниженным ценам, что является прямым нарушением закона, передает агентство «Прайм».

Раскрыты четыре популярные уловки для обмана покупателей в супермаркетах. Отмечается, что вероятность обмана увеличивается, если в момент покупки товара клиент находится в нетрезвом состоянии или разговаривает по телефону. Риск также возрастает в ситуации большого числа товаров.