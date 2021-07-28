Следком возбудил дело против матери умершего ребенка после ее отказа в госпитализации мальчика

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Маленький ребенок умер в Ульяновской области после отказа матери от его госпитализации. Причиной стало хроническое инфекционное заболевание (ВИЧ — прим. «ВМ»), ранее врачами у него не диагностированное. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

По словам представителя ведомства, мать с ребенком обратилась к медикам 10 июня: сын жаловался на боль в животе. После осмотра и взятия нескольких анализов врачи предложили оставить мальчика в больнице, но его 36-летняя мать отказалась. Через 5 дней ему не стало лучше. Тогда они вновь обратились к врачам.

Мальчика положили в больницу. Симптомы ухудшились 4 июля, а 9-го числа у него обнаружили ранее не диагностированное хроническое инфекционное заболевание. 23 июля ребенок умер в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Весной «ВМ» писала о загадочной смерти подростка. Так, 14 апреля отец обнаружил своего 13-летнего сына на улице Пионерской, дом 5 (поселение Толстопальцево — прим. «ВМ»). Подросток лежал на земле без сознания, на голове были повреждения: ссадины и синяки. Кроме того, у подростка пропали мобильный телефон и деньги.

Мальчика в тот же день, доставили в тяжелом состоянии в детскую больницу. Некоторое время он находился в отделении реанимации. По словам источника, ребенок скончался утром 22 апреля. Что случилось с ребенком, до сих пор неизвестно.