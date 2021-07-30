Датский политик призвал превратить «Северный поток — 2» в пиррову победу РФ

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Экс-глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен заявил, что западным странам необходимо сделать все возможное, чтобы найти способ превратить газопровод «Северный поток — 2» в пиррову победу для России. Об этом он написал в статье для издания Berlingske.

По словам политика, чтобы уменьшить угрозу зависимости от российского газа, нужно побыстрее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.

— У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию, — отметил Эллеманн-Йенсен.

Также он предложил в качестве альтернативы закупать сжиженный газ у США. Бывший глава МИД добавил, что общая энергетическая политика Европы тоже могла бы оказать давление на Россию на рынке голубого топлива.

Сенаторы США выдвинули ультиматум Белому дому по «Северному потоку — 2». Они требуют ввести новые санкции против газопровода.

Компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG заявляла, что он достроен на 99 процентов. Завершение строительства стало возможным после заключения сделки между США и ФРГ, условия которое предполагает использование газопровода в обмен на продолжение транзита российского газа через территорию Украины, а Берлин и Вашингтон будут добиваться энергетической безопасности Киева.

Изначально строительство «Северного потока — 2» планировалось закончить в конце 2019 года, но этому воспрепятствовали санкции со стороны США, из-за которых работу над проектом пришлось завершить некоторым европейским компаниям.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также были названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.

21 июля США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».