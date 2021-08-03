Еще одна белорусская спортсменка отказалась возвращаться на родину

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Выступающая в многоборье на Олимпийских играх в Токио легкоатлетка из Белоруссии Яна Максимова сообщила, что решила не возвращаться в страну после ситуации, которая случилась с бегуньей Кристиной Тимановской.

— После всех произошедших событий в Беларусь возвращаться я не планирую. У меня есть маленькая дочь, я не могу рисковать. Я из тех людей, кто не может молчать. Когда жила и тренировалась в Беларуси, меня не отпускала вся ситуация. На протяжении всего этого времени, рискуя всем, я продолжала что-то делать. В Германии сейчас могу дышать полной грудью, хорошо спать, — приводит ее слова фонд спортивной солидарности Белоруссии в соцсети Instagram.

Также она рассказала, что во время проживания в Белоруссии у нее не было ни врача, который давал бы советы по восстановлению, ни массажиста. Спортсменка подчеркнула, что 16 лет выступала за национальную сборную, «которой было на нее абсолютно все равно», а за падение результатов ее отправляли к психологу.

Максимова добавила, что хочет дождаться, когда сможет выступать под бело-красно-белым флагом белорусских оппозиционеров.

Кристина Тимановская подвергла критике белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпийских играх в Токио. После этого стало известно, что спортсменку насильно вывозят из Токио. Тимановская смогла остаться в столице Японии, и теперь легкоатлетка не планирует возвращаться на родину. Также известно, что ее супруг покинул Белоруссию и выехал в Киев.

2 августа стало известно, что политическое убежище Кристине Тимановской предоставит Польша. В ближайшие дни спортсменка вылетит в Варшаву из Токио. В данный момент она находится на территории польского посольства в Токио под охраной.

Вопрос о предоставлении политического убежища для белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую ее коллеги по сборной пытались вывезти на родину из столицы Японии, рассматривался также Францией и ее партнерами из Евросоюза.

В воскресенье сообщалось, что МОК начал изучать ситуацию с ее возможной принудительной депортацией из страны — хозяйки Олимпийских игр.

Днем позже глава пресс-службы МОК Марк Адамс сообщил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская находится под защитой властей Токио после инцидента на Олимпиаде.

Эксперты объяснили «Вечерней Москве», могли ли Тимановскую заставить бежать другую дистанцию. Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование инцидента, который случился с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской. Сейчас МОК ждет обратной связи от Национального олимпийского комитета Белоруссии.