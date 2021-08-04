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Появилось фото с места ДТП с автобусом на Боровском шоссе

Михаил Алимов

Происшествия
Появилось фото с места ДТП с автобусом на Боровском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

На Боровском шоссе в Москве произошло крупное ДТП. По уточненной источником «ВМ» информации, в столкновении автобуса с грузовиком коммунальных служб пострадали 10 пассажиров автобуса, из них трое детей и одна беременная женщина. Прокуратура города опубликовала фото с места аварии.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы

По утверждениям источника, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Беременная пассажирка — одна из них.

Всего в автобусе находились более 30 человек. Мужчину в тяжелом состоянии забрал в больницу санитарный вертолет, уточняет источник.

— Сегодня около 12:30 на Боровском шоссе в районе дома № 1 корпус 1 произошло ДТП грузового автомобиля и автобуса, двигавшегося по 750 маршруту, — сообщал Дептранс Москвы.

Появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что пострадавшим оказывается помощь. На месте находятся сотрудники экстренных служб.

Похожий случай недавно произошел в Турции. Туристический автобус попал в ДТП. Автобус пересек разделительную линию, после чего выехал на встречную полосу и перевернулся. В аварии погибли три человека, еще 16 пострадали.

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