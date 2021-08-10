Байден заявил, что не жалеет о выводе американских войск из Афганистана
Президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, не жалеет о выводе войск из Афганистана, несмотря на начавшееся некоторое время назад активное наступление талибов*.
— Мы продолжим соблюдать наши обязательства, но я не жалею о своем решении, — заявил он в ответ на вопрос о выводе войск, передает РИА Новости.
Американские власти обещали вывести войска из страны до конца августа.
7 августа бомбардировщики США нанесли авиаудары по талибам* в Афганистане. В результате атаки были уничтожены более ста транспортных средств, множество боеприпасов, а также свыше 200 талибов*.
Ситуация в Афганистане обострилась после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Вооруженные талибы* ведут боевые действия с представителями правительственных сил Афганистана. «Талибан»* захватил значительные территории в сельской местности и ведет наступление на крупные города.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США де-факто признали провал операции в Афганистане, когда вывели войска. Он заявил, что обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе. Также он отметил, что Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода российского воинского контингента в страну.
20 июля в МИД заявили о существовании реальной возможности захвата Афганистана талибами*.
*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.