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Байден заявил, что не жалеет о выводе американских войск из Афганистана

Юлия Курганова

В мире
Байден заявил, что не жалеет о выводе американских войск из Афганистана
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, не жалеет о выводе войск из Афганистана, несмотря на начавшееся некоторое время назад активное наступление талибов*.

— Мы продолжим соблюдать наши обязательства, но я не жалею о своем решении, — заявил он в ответ на вопрос о выводе войск, передает РИА Новости.

Американские власти обещали вывести войска из страны до конца августа.

7 августа бомбардировщики США нанесли авиаудары по талибам* в Афганистане. В результате атаки были уничтожены более ста транспортных средств, множество боеприпасов, а также свыше 200 талибов*.

Ситуация в Афганистане обострилась после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Вооруженные талибы* ведут боевые действия с представителями правительственных сил Афганистана. «Талибан»* захватил значительные территории в сельской местности и ведет наступление на крупные города.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США де-факто признали провал операции в Афганистане, когда вывели войска. Он заявил, что обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе. Также он отметил, что Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода российского воинского контингента в страну.

20 июля в МИД заявили о существовании реальной возможности захвата Афганистана талибами*.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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