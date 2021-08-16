Станцию «Карманово» Савеловского направления МЖД начнут реконструировать 17 августа

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Савёловское направление Московской железной дороги, платформа Карманово Карта всех событий

Реконструкция станции «Карманово» Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) начнется 17 августа и продолжится до 26 сентября. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— С 17 августа по 26 сентября на остановочном пункте «Карманово» Савеловского направления будут проводиться работы по реконструкции платформы и ремонту путей. В этот период поезда проследуют в деревню Карманово без остановки, — говорится в сообщении пресс-службы.

После реконструкции на станции появится новая платформа с системой аудиооповещения, лавочками, светодиодным освещением, двумя информационными табло и навесом от осадков.

Для пассажиров запустят компенсационные автобусы на маршруте 119 км — Карманово — Большая Волга. Для поездок на них следует предъявить проездной документ, действительный на маршруте железной дороги, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно сообщалось, что реконструкцию платформы завершили на станции Ковригино МЖД. Специалисты обновили на станции конструктивные элементы и заменили покрытия. Также в ходе реконструкции были установлены краевые балки с антискользящей поверхностью.

Для маломобильных пассажиров на станции возвели специальный пандус, для слабовидящих горожан на платформе выложили полосы безопасности из тактильной плитки.