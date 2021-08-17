Талибы* объявили о приостановке рейсов из аэропорта Кабула

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Представители радикального движения «Талибан»* объявили о том, что в аэропорту Кабула — столице Афганистана — временно приостанавливаются вылеты всех рейсов. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил телеканал Sky News Arabia.

До этого в Кабуле началась встреча посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова с представителем радикального движения «Талибан»*, сообщили в дипмиссии.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около трех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.