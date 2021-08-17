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Посол РФ встретился с представителем талибов* в Кабуле для переговоров

Анастасия Волоснова

Политика
Посол РФ встретился с представителем талибов* в Кабуле для переговоров
Фото: EPA/ТАСС

В Кабуле началась встреча посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова с представителем радикального движения «Талибан»*. Об этом во вторник, 17 августа, рассказали в дипмиссии.

— Встреча началась, он приехал, — сообщил представитель дипмиссии о представителе талибов*.

Накануне Жирнов сообщал, что на встрече с талибами* он планирует подробно обсудить вопросы обеспечения безопасности посольства, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что радикальное движение «Талибан»* охраняет посольство России в Кабуле с бронемашинами и пулеметами. Всего в дипломатической миссии находится более 100 россиян, передает ФАН.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около трех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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