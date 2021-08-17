«Западники перепугались»: посольство России оценило эвакуацию дипломатов США

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Сотрудники посольства США «перепугались» и переехали в аэропорт Кабула. Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов во вторник, 17 августа.

— Западники перепугались и частично сократились, частично переехали в аэропорт. Мы сегодня звонили в американское посольство туда. Нужный человек подошел к телефону, и мы все, что нужно нам было с ними сверить, сверили. Все нормально, — рассказал он.

Американские дипломаты работают в аэропорту, а не ждут рейса, чтобы улететь, рассказал Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.