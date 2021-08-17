Голикова заявила о необходимости расшифровывать неизвестные инфекции в России за сутки

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Россия поставила перед собой задачу расшифровывать неизвестные инфекции в течение 24 часов. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова во вторник, 17 августа.

— Конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас имеем дело с COVID-19. Но может быть и любая другая инфекция, которая нам до сегодняшнего дня неизвестна. Поэтому, чтобы оперативно реагировать, мы должны расшифровывать эти инфекции, как мы себе поставили задачу, за 24 часа, — рассказала чиновник.

В каждом городе с населением от 100 тысяч человек должна быть собственная лаборатория для диагностики инфекций и своевременного оказания помощи, приводит слова Голиковой агентство городских новостей «Москва».

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала скорое появление пятой вакцины от COVID-19 в России. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.