Европейцев предупредили, чем обернется жалость к афганским беженцам

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В настоящее время мировую общественность тревожат кадры из Афганистана, на которых люди пытаются покинуть страну любой ценой, в том числе на крыльях самолета. Однако при массовом исходе афганских беженцев в европейские страны местное население будет недовольно из-за нежелания приезжих работать и возможных угроз безопасности с их стороны. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт по исламу, политолог Алексей Малашенко.

ВВС США начали расследование после обнаружения человеческих останков в отсеке для шасси своего военно-транспортного самолета С-17, который вылетел 15 августа из Кабула. В заявлении армии говорится, что самолет в аэропорту окружили «сотни афганских мирных жителей». По предварительным данным, человек, который зацепился за шасси, хотел покинуть Афганистан.

До этого стало известно, что около 30 человек погибли и пострадали из-за давки около аэропорта Кабула.

Видео: Telegram-канал Baza

— Мы знаем, что там происходит с сирийцами, ливийцами, турками. Если вы думаете, что общественность будет счастлива... (Это не так — прим. «ВМ»). Это можно поплакать, когда показывают кадры с самолетом. А вот когда они поедут туда... Думаете, что они будут работать там? Они сядут на пособия, потом вспомнят, что они — великие мусульмане. Потом они потащатся по мечетям, найдут общий язык. Мы это все проходим последние 30 лет. Поэтому сейчас все жалеют несчастных, а вот когда будет поток... — сказал Малашенко.

Он напомнил, что в Европу из Сирии тоже направлялись беженцы во время вооруженного конфликта с 2011 по 2017 год. Однако теперь европейские страны стараются не пускать их на свои территории «любой ценой».

Также Малашенко отметил, что на сегодняшний день предположить количество возможных беженцев из Афганистана невозможно. Оно будет зависеть от поведения талибов*.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. После этого талибы* начали активные боевые действия против афганских военнослужащих.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.