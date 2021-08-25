МВД будет оказывать визовую помощь обучающимся в России афганским студентам

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Афганским студентам и курсантам, которые находятся на территории России, при необходимости окажут визовую поддержку. Об этом в среду, 25 августа, рассказали в МВД России.

В настоящее время в России находятся более 1,6 тысячи граждан Афганистана, которые проходят обучение в российских вузах.

При этом другие категории граждан Афганистана, которые не могут выехать из РФ из-за антиковидных мер, могут до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальный орган МВД России, чтобы урегулировать ситуацию, говорится на сайте.

До этого четыре самолета Минобороны с гражданами РФ и других стран вылетели из Кабула. Так, сообщалось, что Министерство обороны эвакуирует более 500 граждан России, Украины и стран ОДКБ с территории Афганистана.

На борту самолетов находятся врачебно-сестринские бригады с достаточным количеством оборудования, чтобы оказать помощь, если она потребуется. Кроме того, в самолеты помещены запасы еды, воды и одеял.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.