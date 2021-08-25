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Российский посол в Кабуле считает, что талибам* в Афганистане нет альтернативы

Михаил Алимов

Политика
Российский посол в Кабуле считает, что талибам* в Афганистане нет альтернативы
Фото: public domain

Альтернативы радикальному движению «Талибан»*, захватившему власть в Афганистане, нет. Об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

— Альтернативы талибам нет, это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну, — рассказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его мнению, возникающая антиталибская группировка, в которой якобы состоят глава Исламского общества Афганистана Атто Мухаммади Нур и глава народного ополчения в провинции Герат Мохаммад Исмаил Хан, не пользуется в народе страны поддержкой и не может сформировать внятного ополчения. Причем деньги у Нура есть, отмечает посол. Но никто не хочет вставать на его сторону.

— В общем Мазари-Шариф, Хайратон, вся провинция Балх перешла под талибов почти без боя, со второй попытки, — сообщил Жирнов.

Он не стал называть конкретных лиц, которые войдут в формирующееся правительство Афганистана. Посол упомянул, что идет «коллективный, коллегиальный процесс, в том числе активные контакты с различными неталибскими силами». Сделано это в том числе, чтобы мирно решить вопрос с провинцией Панджшер, до сих пор неподконтрольной талибам*.

— Если бы талибы* хотели решить силой панджшерскую проблему, я думаю, что им хватило бы одного дня. Панджшер очень маленький. Но они этого не хотят. Так что, если им верить, если верить тому сигналу, что они передавали через меня, <…> видимо, талибы будут мягонько дожимать Панджшер, чтобы его лидеры осознавали бесперспективность вооруженной борьбы, не столько борьбы, сколько вылазок, — отметил российский дипломат.

Он упомянул, что представители движения уже просили его связаться с панджшерскими силами и сообщить, что талибы* хотят решить вопрос мирно.

Кроме того, посол высказался и относительно участия России в афганской экономике. По его словам, РФ может участвовать в ней, особенно в освоении недр страны. А со странами Азии талибы* хотят иметь спокойные границы, чтобы вести торговлю и укреплять транспортные и экономические связи.

Жирнов считает, что в отношении вывода войск США из Афганистана движение займет жесткую позицию.

— Я думаю, что талибы будут готовы «уколоть» американцев, потому что талибы совершенно жестко и однозначно рассматривают их в качестве оккупантов. Никаких компромиссов нет, — рассказал он.

Талибы* консультируются в отношении именно аэропорта в Кабуле с американцами. Они хотят мирного урегулирования этой ситуации, передает слова посла ТАСС.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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