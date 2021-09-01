Афганский посол заявил, что талибы* планируют убить лидера сопротивления

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Боевики радикального движения «Талибан»* не планируют идти на переговоры с лидерами сопротивления в единственной неподконтрольной талибам* провинции Панджшер в Афганистане. Об этом рассказал в среду, 1 августа, посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар.

По его словам, талибы* хотят «поставить на колени весь Афганистан».

— Талибы* не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира. Их цель — уничтожение лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда, — отметил дипломат.

Агбар уточнил, что сопротивление может распространиться на другие афганские провинции. Посол напомнил, что за 25 лет талибы* так и не смогли взять Панджшер, пишет РБК.

До этого лидер сопротивления радикальному движению «Талибан»* Ахмад Масуд-младший заявил, что у России есть опасения по поводу обеспечения безопасности в Афганистане.

В СМИ называют Масуда лидером Фронта сопротивления Афганистана. Он является сыном покойного главы «Северного альянса» Ахмада Шаха Масуда.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.