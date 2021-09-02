Москва выставила на торги более ста машино-мест в районе Черемушки

Народный гараж в ЦАО, машиноместа

Россия, Москва, Перекопская улица, 34к3 Карта всех событий

В столичном районе Черемушки на продажу выставили 111 парковочных мест. Их можно будет купить без объявления цены. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за январь-июль этого года город уже продал 2,8 тысячи машино-мест. При этом за один выставленный на торгах лот боролись в среднем пять участников.

— Сейчас на продажу выставлено 111 машино-мест, расположенных в многоуровневом подземном паркинге в районе Черемушки. Автовладельцы смогут приобрести парковочные места площадью от 15,4 до 40 квадратных метров, — сказал заместитель мэра.

Машино-места продаются в паркинге на Перекопской улице, дом 34, корпус 3. В помещении парковки проведено горячее водоснабжение, также здание подключено к системе центрального отопления.

Подать заявку для участия в торгах можно на сайте «Росэлторг». Прием заявок продлится до 30 сентября.

В августе сообщалось, что столица планирует продать на торгах десять мест для автомобильной стоянки в жилом комплексе на Цветном бульваре.Отправить заявку на участие в торгах возможно до 17 сентября 2021 года.