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«Финальный аккорд»: Захарова осудила ракетные удары США по Кабулу

Иван Юминов

Политика
«Финальный аккорд»: Захарова осудила ракетные удары США по Кабулу
Фото: МИД РФ

Россия решительно осуждает неизбирательное применение силы американскими военными в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в четверг, 2 сентября.

— Финальный аккорд военного присутствия международной коалиции — это очередной случай гибели мирных граждан в результате удара американского беспилотника, повлекшего за собой обрушение жилого дома и смерть девяти человек, в том числе шести детей. Решительно осуждаем подобное неизбирательное применение силы, — рассказала она.

Захарова также назвала миссию США и НАТО в Афганистане провалом и катастрофой. По ее словам, им не удалось решить проблемы терроризма, низкого уровня жизни и трафика наркотиков, отмечает ФАН.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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